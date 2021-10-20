Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Neve David Ramla'ya konuk olacak.
AYDIN (AA) - Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Neve David Ramla'ya konuk olacak.
Kiryat Menachem Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Nesibe Aydın Avrupa'daki ilk maçında sahasında bir başka Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 mağlup etmişti.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri