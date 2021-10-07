NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 99-96 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 99-96 mağlup etti.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesi 7 hazırlık maçı oynandı.

Cleveland Cavaliers, State Farm Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı son periyottaki başarılı hücum performansıyla 3 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 19 sayı, 6 ribaunt, Darius Garland 15 sayı, 7 asist, oyuna sonradan girerek 13 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 1 asist ve 1 ribauntla oynadı.

Öne çıkan diğer karşılaşmada Phoenix Suns, özellikle üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla Los Angeles Lakers'a sahasında 117-105 üstünlük sağladı.

Suns'a galibiyeti getiren oyuncular, 15 sayı, 5 ribauntla Mikal Bridges, 14 sayı, 11 ribauntla Deandre Ayton ve 13 sayı, 9 ribauntla Jae Crowder oldu.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 117-105

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 115-105

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 96-99

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 104-86

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-101

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-116

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 98-113

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Mustafa Keser Burak Sergen Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 11:09:17. #1.11#