NBA'de son şampiyon Milwaukee Bucks, Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Milwaukee Bucks, Beyaz Saray'ı 8 Kasım'da ziyaret edecek.

Bucks'ın başantrenörü Mike Budenholzer, düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray'dan davet aldıklarını belirterek, "Davet nedeniyle son derece heyecanlı ve minnettarız. Bu özel ve onur verici bir durum. Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

NBA'de 50 yıl aranın ardından geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Milwaukee Bucks, Washington Wizards ile oynayacağı maçın ardından 8 Kasım'da Beyaz Saray ziyaretini gerçekleştirecek.

NBA'in şampiyon takımlarının gelenekselleşen Beyaz Saray ziyareti, 2016'nın ardından ilk kez yapılacak. Son olarak 2016 şampiyonu Cleveland Cavaliers, ABD'nin eski başkanı Barack Obama'yı ofisinde ziyaret etmişti.

Golden State Warriors (2017 ve 2018 şampiyonu) ile Toronto Raptors (2019 şampiyonu), ABD'nin önceki başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek amacıyla söz konusu ziyareti gerçekleştirmemişti. 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından gelen seyahat kısıtlamaları nedeniyle ziyarete katılamamıştı.

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