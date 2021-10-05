NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında milli oyuncular Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ile Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, sahaya çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında milli oyuncular Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ile Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, sahaya çıktı.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti.

Miami Heat'in konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 125-99 yendiği maçta Tyler Hero 26 sayıyla galibiyette önemli rol üstlenirken, mücadelede 14 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven ise 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 4 sayı ve 1 asistle oynadı.

Toronto Raptors'ın ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-107'lik skorla geçtiği maçta, 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist üretmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Demir Çelik Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:18:18. #1.11#