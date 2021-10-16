Nazilli'nin misafiri Erzincanspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'nin misafiri Erzincanspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli'nin misafiri Erzincanspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın seyircisi önünde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın seyircisi önünde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Alper Oran düdük çalacak. Ligde 6 maçta topladığı 10 puanla 7'nci sırada yer alan siyah-beyazlılarda eksik yok. Erzincan ekibi ise 6 karşılaşmada 5 puanla 15'inci basamakta yer buldu. Deplasmandaki son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Nazilli Belediyespor, iç sahada art arda 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu
Magazin Derya Tuna Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli'nin misafiri Erzincanspor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:33:26. #1.12#