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Nazilli deplasmanda gülemiyor

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli deplasmanda gülemiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, son 3 dış saha maçında 3 puanı bir arada göremedi.

TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, son 3 dış saha maçında 3 puanı bir arada göremedi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a yenildikten sonra Konya ekibine de puan kaptırdı. Nazilli Belediyespor, bu periyotta 8 puan bıraktı.

"Zonguldak'ta 10 saat, Konya'da 7 saat yolculuk yaptık" diyen teknik dDirektör Kadir Kar, "Zeminin kötü ve çimin uzun olması, pas oyunu yapmamızı engelledi. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle en azından puanla dönmeyi bildik. Önümüzde Erzincan müsabakası var ona hazırlanacağız. 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. İkinci devre fikstür avantajı bize dönecek" dedi.


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