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Nazilli Belediyespor'un derdi gol

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'un derdi gol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalarak 7 maçta 11 puana ulaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalarak 7 maçta 11 puana ulaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Aldığı 1 puana sevinemeyen siyah-beyazlılarda gergin geçen maçta kırmızı kartla tribüne gönderilen Kadir Kar, karşılaşmanın sonunda değerlendirmelerde bulundu. Şanssızlığı bir türlü kıramadıklarını söyleyen Kar, "Ne kadar çalışırsak çalışalım bir türlü olmuyor" diye konuştu.

Kar, "Her antrenmanda bireysel ve grup halinde çalışmalar yapıyoruz. Ama oradaki rahatlık, ustalık ve beceri golü getiriyor. Çocuklar bunu yapıyor ve sorumluluk alıyorlar. En azından kaçmıyorlar ve pozisyona giriyorlar. Orada bir şanssızlığımız var ve onu kıracağız. Bir yerlerde patlama yapacağız. Az gol yiyoruz, takım savunmasını inanılmaz iyi yapıyoruz, bu bizim için iyi bir şey ama girdiğimiz pozisyonların yarısını atarsak çok daha farklı skorlar alırız inşallah. Bunu mutlaka başaracağız. Gol yollarındaki şansızlığımızı yeneceğiz. Bunu mutlaka yapacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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