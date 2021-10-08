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Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Bucaspor 1928 galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor, pazar günü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında kazanarak dış sahada kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Bucaspor 1928 galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor, pazar günü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında kazanarak dış sahada kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a tek golle boyun eğen siyah-beyazlılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

Teknik Direktör Kadir Kar, "Ligde 1 puan gerimizde yer alan rakibimizin bizi geçmesine engel olup üst sıralarda yer almak için mücadele edeceğiz. Kazanacak güçteyiz. Nazilli'ye 3 puanla dönüp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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