Nazilli Belediyespor deplasmanda

TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Nazilli Belediyespor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında mücadele edecek.

Tarsus İlçe Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Teknik direktör Kadir Kar, 2 haftalık galibiyet özlemine son vereceklerini belirterek, "Kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Zor bir deplasmana çıkacağız ancak galip geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.Nazilli Belediyespor grupta 11 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

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