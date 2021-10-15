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Nazilli Belediyespor'da evinde 3'te 3 istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'da evinde 3'te 3 istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor pazar günü evinde Anagold 24Erzincanspor'u yenerek iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor pazar günü evinde Anagold 24Erzincanspor'u yenerek iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Her maça ayrı ayrı hazırlandıklarını belirten teknik direktör Kadir Kar, "İç sahada iyi bir gidişatımız var. İçeride 9 puanı yakalamak istiyoruz. Analizlerimizi iyi yaptık, Erzincan da daha önce çalıştığım yakından tanıdığım bir camia inşallah burayı kayıpsız geçip 3 puan almak istiyoruz. Taraftarımız bizim itici gücümüz ve 90 dakika bizi desteklediklerinde karşılaşma sonunda onları mutlu edeceğiz" dedi.


Nazilli Belediyespor'da evinde 3'te 3 istiyor

Nazilli Belediyespor'da evinde 3'te 3 istiyor

Nazilli Belediyespor'da evinde 3'te 3 istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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