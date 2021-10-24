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Nazilli Belediyespor beraberliğe abone oldu

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor beraberliğe abone oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor son 3 maçında eşitliği bozamadı ve zirve yarışından uzaklaştı.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor son 3 maçında eşitliği bozamadı ve zirve yarışından uzaklaştı. Son olarak 3 maç önce evinde Bucaspor 1928'i 1-0 yenen Nazilli Belediyespor, ardından Karatay Termal 1922 Konyaspor, Anagold 24Erzincanspor ve Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalarak 9 puan kaybetti. Teknik direktör Kadir Kar, istedikleri konumda yer almadıklarını belirterek, "Bir an önce kazanmaya başlamalıyız. Seri galibiyetler alarak yukarıları doğru tırmanacağız" dedi.

Nazilli Belediyespor gelecek hafta evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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