Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1 - Haberler Spor
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Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Alper Oran (xx), Kerem İlitangil (xx), Kadir Akıllı (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 90 Sefa), İlyas (x) (Dk. 59 Muhammet Ali xx), Koray (xx), Mert Er (xx), Emre (xx), Onur (xxx), Aytaç (x) (Dk.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alper Oran (xx), Kerem İlitangil (xx), Kadir Akıllı (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 90 Sefa), İlyas (x) (Dk. 59 Muhammet Ali xx), Koray (xx), Mert Er (xx), Emre (xx), Onur (xxx), Aytaç (x) (Dk. 59 Berat xx), Bünyamin Cesur (xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 79 Hasan x), Mehmet Özdıraz (x) (Dk. 79 Efe xx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Can (xx) - Yunus Emre (xx), Birhan (xxx), Uğurcan (xx), İbrahim Can (xx) (Dk. 67 Atalay xx), Abdulcebrail (xx), Mümin Talip (xx), Rıdvan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 74 Oktay xx), Muhammed (x) (Dk. 67 Yusuf xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 38 Uğurcan (24Erzincanspor), Dk. 53 Onur ( Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Onur (Nazilli Bld), İbrahim Can, Mümin Talip, Yunus Emre, Muhammed, Oktay, Murat Can (24Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Uğurcan (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, evinde 10 kişi kalan Anagold 24Erzincanspor'la yenişemedi: 1-1.

Nazilli İlçe Stadı'nda Erzincanspor'un 38'inci dakikada Uğurcan'la bulduğu gole Nazilli 53'üncü dakikada Onur'la yanıt verdi. Konuk ekibin golünü atan Uğurcan, 62'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde son 3 maçta 7 puan toplayan Nazilli Belediyespor, bu skorla 11 puana ulaştı.


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Haber: Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1 - Haberler Spor
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