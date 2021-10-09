Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i tek golle yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli Belediyespor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i tek golle yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli Belediyespor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta 6'ncı sıradaki Nazilli'nin 5 maçta 9 puanı, bir alt basamağındaki Konya temsilcisinin ise 6 maçta 8 puanı bulunuyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri