Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i tek golle yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli Belediyespor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i tek golle yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli Belediyespor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta 6'ncı sıradaki Nazilli'nin 5 maçta 9 puanı, bir alt basamağındaki Konya temsilcisinin ise 6 maçta 8 puanı bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

 Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

 7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde

7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Ezgi Mola Pınar Deniz
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:05:36. #1.17#