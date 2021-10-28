Napoli - Bologna ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Napoli - Bologna maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Napoli - Bologna karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Napoli - Bologna maçı şifresiz mi? Napoli - Bologna maçı hakemi kim? Napoli - Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Bologna, Serie A maçı, 28.09.2021 Çarşamba bugün saat 21.45'te oynanacak.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Bologna maçı S Sport'tan yayınlanacak.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Napoli - Bologna maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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