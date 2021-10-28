Napoli - Bologna ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Napoli - Bologna maçı şifresiz mi?
Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Napoli - Bologna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Napoli - Bologna maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Napoli - Bologna karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Napoli - Bologna maçı şifresiz mi? Napoli - Bologna maçı hakemi kim? Napoli - Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Napoli - Bologna, Serie A maçı, 28.09.2021 Çarşamba bugün saat 21.45'te oynanacak.
Napoli - Bologna maçı S Sport'tan yayınlanacak.
Napoli - Bologna maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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