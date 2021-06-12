EDİRNE NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ADI EDİRNE'DE CADDEDE YAŞATILACAK

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de bir caddeye verildi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de bir caddeye verildi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı, Edirne Belediyesi meclisinin aldığı kararla Fatih Mahallesi'nde caddeye verildi. Efsane haltercinin adının verildiği caddenin açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Bulgaristan'dan gelenler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun 1986'da Bulgaristan'daki baskıcı rejimden kaçarak Ata topraklarına döndüğünü hatırlattı. Öztrak, "Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesini sağlayan dönemin Başbakanı, 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz. Naim 1998'de olimpiyat şampiyonu olduğunda yendiği sadece rakipleri değildir. Dünyadaki tüm baskıcı rejimlerdir. Milletlerin erdemleri, azmi ve kararlılığı tarihe Naim gibi evlatlarıyla nakşolunmuştur. Naim Süleymanoğlu sadece bizim değil dünyanın da bir değeridir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Naim Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'daki dönemin totaliter rejiminin baskılarına karşı koyarak Bulgaristan Türklerinin umudu olduğu belirtti. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Muharrem Süleymanoğlu ise "Her Türk gencinin davasında Naim Süleymanoğlu'nu örnek alması gerekir" dedi.

Konuşmaların ardından Naim Süleymanoğlu Caddesi törenle açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı