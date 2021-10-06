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N Kolay İstanbul Maratonu 7 Kasım'da yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
N Kolay İstanbul Maratonu 7 Kasım'da yapılacak

N Kolay 42. İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar günü koşulacak.

İSTANBUL (AA) - N Kolay 42. İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar günü koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, hazırlıkların son aşamaya geldiği ve organizasyonda yarışacak sporcuların belirlendiği ifade edildi.

Organizasyonda yarışacak atletler arasında parkur rekortmeni 25 yaşındaki Kenyalı atlet Daniel Kibet, kariyerinde 2.05.25'lik derecesi bulunan Bazu Worku, eski olimpiyat sekizincisi Solomon Mutai ile Etiyopyalı Chele Dechasa'nın da yer alacağı bildirildi. Kadınlarda ise Mamitu Daska ile Jackline Chepngeno'nun da aralarında olduğu 5 atletin listede yer aldığı kaydedildi.

Yarışmada elitler kategorisinde yarışacak Türk atletler için son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu ve diğer kategorilere kayıtların devam ettiği belirtildi.

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride ilk üçte yer alan atletler sırasıyla 35 bin, 20 bin ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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