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Mustafa Muhammed 3. golünü kaydetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mustafa Muhammed 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında da gollerine devam etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynadığı Konyaspor mücadelesinin 4. dakikasında sahneye çıkan Muhammed, takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele de bu skorla tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Başarılı futbolcu bu sezonki ilk golleri 8. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Mustafa Muhammed 87. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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