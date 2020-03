SPOR Mustafa Cengiz: Oyuncumuz ateşlendi, herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında SPOR Mustafa Cengiz: Oyuncumuz ateşlendi, herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında'Sanki biz rakipten korkuyoruz, maç yapmaktan çekiniyoruz''Önce halk sağlığı''Birbirimizi sayalım ve sevelim''Bazı oyuncularımız haliyle gelmedi'İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa...

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki bir oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) bildirimde bulduklarını söyledi. Cengiz, 'Test yapıldı. Herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra gelen tepkiler hakkında konuştu. Cengiz, 'Tüm spor kamuoyuna ve değerli rakiplerimize özellikle son yapılan 24 saattir yapılan algı operasyonları anlatmak istiyorum. Perşembe günü toplantı yaptık. Sabah en üst düzeyden gelen devletten gelen açıklama, maçların seyircili oynanma şeklindeydi. Öğlende TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de saat 2'deki lansmanda sizlerin sorularını yanıtladık. Maçlar devletimizin talebi üzerine seyircili oynanacak. Bizim görevimiz bu bağlamda her türlü önlemi almak. Bugün de bütün stadı dezenfekte ettik. Akşamı devletimiz farklı bir karar aldı. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Devletimizin her türlü kararına uymak durumundayız. Sağlık önemliyse her şey ikinci plandadır. Biz buna da bir şey demedik. Sadece seyirci sağlığı değil aynı zamanda sporcu sağlığı ve orada bini aşkın görevlinin sağlığı ve medya mensuplarının da sağlığı önemli. Herkesin evladı var. Sporcularda bir çekinme var. Şu an için her zemin, her saha her şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz rakiplerimizle her zeminde karşılaşırız. Ama bizim erteleme talebimiz sanki 3 puan için yaptığımız bir hamle gibi algılandı. Bu hiç hoş bir şey değil. Biz rakiplerle eşit şartlarda oynamak isteriz. En zor şartlarda da başarıya ulaştık. Galatasaray bu nedenle büyük. Ben özellikle hafızası dar olan insanlara söylüyorum. Seyircili oynandığında önlem alıyoruz dediğimizde devletimizin ve federasyonumuz açıkça seyircili oynanacak dedi. O akşam karar değişti. Sporcu, görevliler sağlığı açısından mümkünse bunu erteleyelim dedik. Tabii ki sporcular tedirgin. Kötü niyetlilere bir şey anlatamıyorsun. Mental gelişimi fetüste durmuş. Bunlara hiçbir şey anlatamıyoruz. Kötü niyetli sizin her dediğinizi başka yere çekecek. Ben buna çok üzülüyorum. Hiçbir camiayı kırmadan saygı içinde halkımızın en sağlıklı olmasını fakat devletimizin her aşamada vereceği her türlü karar titizlikle riayet edeceğimizi bildiririm. Galatasaray camiası olarak görüşümüzü devletimize yardımcı olma babından iletiriz. Her şartta oynarız' şeklinde konuştu.

'HERHANGİ BİR VİRÜS BELİRTİSİ YOK'

Erkek Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun 1 gün önce ateşle yattığını ve şu anda kontrol altında olduğunu dile getiren Cengiz, 'Belirtilerde herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol takımında. Tabii ki takım arkadaşları etkilendi. Kızlar bugün büyük bir mücadele verdi. Eğer bir şey olacaksa bize de olsun. Ben de bu potada aynı şartlarda bulunayım diye yönetici kardeşlerimizle geldik. Fakat şunu söyleyeyim; çok büyük endişe oldu. Kızlarda oynadığımız rakibimiz Fransa'dan geldi. Karantina yok. Erkek takımının rakibi Ukrayna'dan geldi. Karantina yok. Bütün rakip camiaları seviyoruz ve saygımız var. Onlar olmadan Galatasaray olmaz. Diğer takımlar da olmaz. En ufak saygısızlığımız olamaz. Yöneticilerden rica ediyorum, lütfen taraftarı birbirine düşürücü camialara ayırt edici, şu sağlık olarak sıkıntılı günlerde küçük çıkarlar ve puan hesapları için lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Saygılı olalım. Birbirimizi sevmesek bile saygı gösterelim. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz' dedi.

'SANKİ BİZ RAKİPTEN KORKUYORUZ, MAÇ YAPMAKTAN ÇEKİNİYORUZ'

Galatasaray'ın Beşiktaş maçı erteleme talebi hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, 'Kimseyi suçlamak istemiyorum. Herkes sanırım fikstüre bakıyor. Kim ne avantaj içinde ona bakıyor diye insanın aklına geliyor. Çünkü bizim erteleme talebimize öyle şiddetli tepki verildi. Öyle dendi ki 'Mustafa Cengiz dün seyircili oynanmasını istiyordu, ertesi gün ertelensin' dendi. Arada devletimizin aldığı karar var. Onu yok ediyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Bu tip mücadelede elde edilecek 3 puan ve şampiyonluğu istemiyorum. Ben mertçe, adil ve düello karakteri istiyorum. Biz düelloda elinden silahı düşen rakibimizin silahını almasını bekleriz. Eşit şartlar için. Biz bu karakterden geliyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Bir tek Bursaspor ve birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sesini çıkaran biz olduk. Sanki biz rakipten korkuyoruz, maç yapmaktan çekiniyoruz diye algı yapılmaya çalışıldı. Öyle bir şey yok. Rakiplerimize de sesleniyorum, Galatasaray her zeminde her şartta her koşulda mücadeleyi bırakmaz. Amaç Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik bir beklenti ise biz bir şey diyemiyoruz. Devletimiz ne karar alırsa biz ona uyarız. Biz Galatasaray kültürü açısından yapıcı önerimizi de devletimizle iletmekle bir sivil toplu kuruluşu olarak mecburuz ve görevliyiz. Her koşulda ve şartta devletimizin yanındayız? diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ SAYALIM VE SEVELİM'

Beşiktaş'ın, teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine başkan Cengiz, 'Bunlara girmeyelim. Bunlara girersek 43'ten gireriz Rizespor çıkarız. Oradan gireriz, Gençlerbirliği'ne gireriz. Süper Kupa niye oynanmadı diye ben sorarım. Bilmem kaç yılında. Ben bunlara girme taraflısı değilim. Camiaları birbirine düşürmeyelim. Dikkatli olalım. Cam kulede otururken de etrafa taş atmayalım. Birbirimizi sayalım ve sevelim' dedi.

'ÖNCE HALK SAĞLIĞI'

Ertelemelerin durumunda mali kayıplarla ilgili bir soruya ise Cengiz şu cevabı verdi:

'Bunu dediğimiz anda Galatasaray parayı düşünüyor diyecekler. Önce halk sağlığı gelir. Devletimizin yönergeleri gelir. Onlara uyalım. Herkesin bir hesabı var. Yukarıdakinin de her zaman ilahi adaletin hesabı vardır.'

'GEREKEN GİRİŞMELERİ BULUNDUK, OLUMSUZ YANIT ALDIK'

Erkek Basketbol Takımı'ndaki bir oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) bildirimde bulduklarını açıklayan Mustafa Cengiz, 'Kesinlikle bildirimde bulunduk. Israrla yaptık. Asla mücadeleden kaçmadık. Hepimiz risk altındayız. Kendi açımdan feda olsun. Biz gereken girişmelerde bulunduk. Olumsuz yanıt aldık. Test yapıldı. Kendisinde pozitif yok. Fakat 10 gün evde gözetim altında. Bu çok etkiledi. Bugün sahada gördüğünüz gibi. Bazı oyuncularımız haliyle gelmedi. Fark ettiyseniz 5 tane Türk ile oynadık' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA