SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı
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SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladıVIDEO YOKANTALYA,(DHA) - Türkiye'yi bu yıl EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

22.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:42

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

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ANTALYA,(DHA) - Türkiye'yi bu yıl EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı için Düzlerçamı Milli Parkı Güver Uçurumu'nda bir araya gelen takım kros antrenmanı yaparken, antrenör Sertan Sarpaş, Çok isteyen, mücadele eden, kuvvetli ve sert savunma yapan bir takım hedefliyoruz dedi.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 27 Eylül'de başlaması planlanan Kadınlar Hentbol Süper Ligi hazırlıkları için bir araya geldi. Antrenör Sertan Sarpaş yönetimindeki takım, ilk antrenman için Düzlerçamı Milli Parkı içinde bulunan Güver Uçurumu'nu tercih etti. Paşanın Melekleri, toprak zeminde kros antrenmanı yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen takımda oyuncuların neşesi dikkati çekti.

Yeni sezonu değerlendiren antrenör Sarpaş, yeteneklerine inandıkları genç milli oyuncuları kadroya dahil ettiklerini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın destek, katkılarıyla önceliklerinin Türk gençlerine güvenerek, inanarak Türk hentboluna yön vermek olduğunu belirten Sarpaş, şunları söyledi

Gelişmiş hentbol ülkeleri ve takımlarında olduğu gibi bir tek kişiyle değil, ekip çalışmasıyla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Ümit Uysal, yönetim kurulu üyelerimiz ve Hentbol Şube sorumlumuz Özcan Yılmaz'ın katkılarıyla, bu çerçevede, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'yle protokol yaparak gelecekte planlarımızda olan oyuncuların gelişimi ve Antalya hentbolunun birlikteliği için önemli bir adım attık. Ekip çalışması, birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımla Antalya ve Türk hentboluna katkı yapmak amacındayız.

KUVVET, SÜRAT, DAYANIKLILIK

Yeni sezon öncesi yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, istatistik birimi, diyetisyen, spor psikoloğu ve 4x4 fitness deneyimli performans geliştirme ekibiyle yıllık planlama yaptıklarını kaydeden Sarpaş, Bu konuda tüm yöneticilerimize teşekkür ederim. Üst düzey takımlar da olması gereken bütün birimleri sağladılar dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un dönemlik, gelip geçici bir kulüp olmadığını, alt yapısıyla sağlam, bilimsel verilerle çalışan, bütün departmanlarını alt yapıda da kullanan gerçek bir hentbol kulübü olduğunu belirten Sarpaş, Altyapı da tecrübeli iki hocamız çalışacak. Bu sezon amacımız kuvvet, sürat, dayanıklılık ve antrenman saati açısından Avrupa'nın üst düzey takımlarını yakalamak olacak. Çok isteyen, mücadele eden, kuvvetli ve sert savunma yapan bir takım hedefliyoruz diye konuştu.

GELENLER VE GİDENLER

Muratpaşa Belediyespor, 2020 - 2021 sezonu öncesi Ayşe Dinç, Kristina Graovac, Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Yağmur Toprak, Kezban Güneş, Halise Güneş yollarını ayırırken Gülsüm Güleçyüz, İrem Köseler, Merve Özkaşıkçı, Ayşenur Şenöz, Hatice Özdemir ve Zeynep Ersöz'le sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor, 22 kişilik kadrosuna bir kaleci dahil ederek transfer sezonunu noktalamayı hedefliyor.

YAŞ ORTALAMASI 20

Transferlerin ardından Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek kadrosunun yaş ortalaması 20.2 oldu. Takımın en yaşlı ismi aynı zamanda kaptanlık bandını taşıyan 29 yaşındaki Diğdem Hoşgör olurken kadroda 18 yaşında 9 isim yer aldı. Takıma, ayrıca, uzun yıllar A Milli Takım kalesini başarıyla koruyan Nevzat Hocaoğlu da kaleci antrenörü olarak katıldı.

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

Kaynak: DHA

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