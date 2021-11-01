Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi.
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Eskrim Konfederasyonunun yönetim kurulu toplantısında 2021-2024 yıllarında görev alacak kurullar belirlendi.
Yapılan seçim sonucunda Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kurulunda yer aldı.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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