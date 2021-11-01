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Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kuruluna seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Eskrim Konfederasyonunun yönetim kurulu toplantısında 2021-2024 yıllarında görev alacak kurullar belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda Murat Atalı, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Hukuk Kurulunda yer aldı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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