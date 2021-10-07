SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı - Haberler
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SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladıNesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA)-Muhammed Abdullah Tuncay, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na (TÖSSFED) başkan adayı olduğunu açıkladı.

ANKARA (DHA) - SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA)-Muhammed Abdullah Tuncay, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na (TÖSSFED) başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Muhammed Abdullah Tuncay, Spor ahlakına, hukukuna uygun bir şekilde yöneteceğiz. Bizim aday olmamızdaki en büyük etken mevcut yönetimin ikinci döneminin sonuna gelmesi ve maalesef mental anlamda yorgunluğu sportif başarıları çok fazla Türkiye geneline yayılmaması dedi.

Tuncay, son dakika aday olma kararı aldıklarını vurgulayarak, Adaletsiz ve hukuksuz işlerin gün yüzüne çıkmasından dolayı delegenin ve özellikle kulüp başkanlarının çok ciddi bir baskı ve ısrarı üzerine adaylığımız son dakika ortaya çıktı. Bizler spor adamıyız ve özel sporcular federasyonu 1997'de ilk engelliler federasyonu kurulduğunda bu güne 30 yıllık bir mazisi olan federasyon. Geldiğimiz noktada sadece küçük bir kitleye hitap eden sayısal anlamda büyük ama içerik anlamında küçük bir federasyon olduğunu gördük. Yaptığımız araştırmalar, delegelerle tek tek gezdiğimizde aldığımız en büyük şikayetler çok fazla spor kulübü olduğu ama sporcu sayısında ciddi düşüşler olduğunu, federasyonun özellikle antrenör eğitimlerini, kaynak kitap, yayın olmadığını gördük. Üniversitelerin spor bilimleri bölümleri ile hiçbir protokolün olmadığını gördük. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bir önceki Rio Olimpiyatlarında sıfırı çeken bir federasyon. Diğer federasyonlara baktığımızda engelliler camiasına, görme engelliler, bedensel engelliler, işitme engellilerde gerçekten reel başarılar varken maalesef bizim federasyonumuzda bu başarı asla gerçekleşmedi. Burada spor yöneticiliğinin, spor ahlakının olmadığını gördük diye konuştu.

Beden eğitimci kökeni olduğunu belirten Tuncay, Bizler bu işin mutfağından gelen insanlarız. Bizler başkanıyla, yönetim kuruluyla tekrar birlik ve beraberliği sağlamak için geldik. Herkesin hakkaniyetli bir şekilde spor yarışmalarına katılmasına sağlamak. Hepimiz bu alanın içerisinde insanlarız hepimizin geçmişi en az 20 yıl. Sponsorlarımız hazır, projelerimiz hazır özellikle üniversitelerle protokollerimizi hazırladık. Göreve gelir gelmez, 13 Kasım'da seçimin hemen ertesi günü 14 Kasım'dan 2024'e kadar federasyonun ışıklarını söndürmeyeceğiz. 724 çalışacağız çünkü yapacak çok iş var. Ekibime güveniyorum. Türkiye'nin kucaklandığı bir federasyon yönetimine özlemi var biz de inşallah delegelerle bunu ortaya koyacağız ifadelerini kullandı.

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı

SPOR Muhammed Abdullah Tuncay, TÖSSFED başkan adaylığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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