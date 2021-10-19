Muğla Dünya Rafting Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

MUĞLA (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, gelecek yıl şubat ayında Dalaman Atatürk Köprüsü'nün bulunduğu alanda yaklaşık 20 ülkenin katılımıyla Rafting Dünya Kupası'nı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yardımcı, Türkiye Rafting Federasyonu Muğla temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, federasyon temsilcileri ve antrenörlerle Dalaman Atatürk Köprüsü'nün bulunduğu alandaki rafting parkurunda incelemelerde bulundu.

Dünya Rafting Federasyonu (WRF) ikinci başkanlığı görevini de yürüten Fikret Yardımcı, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda son bir yıldır Doğu ve Güneydoğu'da rafting sporunu geliştirdiklerini söyledi.

Buradaki hedeflerinin güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde terörden temizlenen bölgelerde sahayı sporcularla, gençlerle doldurmak olduğunu belirten Yardımcı, "Biz de özellikle bu kapsamda Hakkari, Bingöl, Şırnak, Van, Diyarbakır ve birçok ilde gençlerle rafting sporunu çok geliştirdik." dedi.

Muğla'da Dünya Kupası yarışlarını yapacaklarını vurgulayan Yardımcı, "Önümüzdeki yıl şubat ayının sonlarında Dalaman Atatürk Köprüsü'nün bulunduğu alanda yaklaşık 20 ülkenin de katılımıyla Rafting Dünya Kupası'nı yapmayı planlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Brezilya, İtalya, Fransa, Almanya'dan gelecek sporcularla mükemmel bir şampiyona yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Muğla raftingde öne çıkıyor

Turizm amaçlı sporun çok önemli olduğuna işaret eden Yardımcı, Türkiye'nin spor turizmi potansiyeline dilkkati çekerek, şöyle konuştu:

"Muğla'da şubat, mart ve nisan aylarında Avrupa'da havanın soğuk aylarında sportif kamp merkezleri yapabiliriz. Bu çok önemli. Çünkü 600 milyar dolarlık dev bir ekonomi. Biz bu pastadan büyük bir pay almak istiyoruz. BM raporlarına göre deniz, kum güneş turizminin büyüme oranı yüzde 1,5 iken sportif turizmin büyüme oranı yüzde 4,5. Burada rakip ülkeler Almanya, İtalya ve Fransa. Biz çok avantajlıyız. Dünyaya 'Rafting Turkey' diye açılacağız. Dalaman'da bir sportif turizm parkuru yapmak için bölgede incelemelerde bulunduk. Dalaman konumu itibarıyla çok önemli. Havalimanına 5 kilometre uzaklıkta ve doğal sporlara çok uygun bir alan. Mükemmel bir su akışı var."

Türkiye'nin raftingde dünyada önemli bir konumda bulunduğuna değinen Yardımcı, çıtanın her yıl alınan derecelerle daha da yükseldiğini kaydetti.

"Şehir merkezlerinde su ile parkurlar yapacağız"

Dünyada raftingin çok hızlı geliştiğini belirten Yardımcı, şöyle devam etti:

"Rafting Federasyonu olarak dünya klasmanında başarı olarak 260 madalya ile birinci sıradayız. Yaklaşık 5 bine yakın sporcu 500'e yakın milli sporcumuz var. En iyi rafting yapılan ülkeler arasında Türkiye, İtalya yer alıyor. Slovenya, Slovakya, Almanya ile Fransa artık yapay su debisi yaparak bu sporda ilerliyor. Hollanda bunların başında geliyor. Biz de artık çok yüksek debiyi dağların diplerini aramayacağız. Şehir merkezlerinde parkurlar yapacağız. Biz önümüzdeki günlerde Dalaman'da bir günde 10 bin kişinin rafting yapmasını hedefliyoruz. Böylelikle bölge turizmine de büyük bir katkı sağlayacağız."

Türkiye Rafting Federasyonu Muğla Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur ise Muğla'nın spor turizminde de önde gelen kentler arasında yer aldığını söyledi. Yağmur, önümüzdeki yıl Dalaman'da düzenlenmesi planlanan yarışlar için hazırlıklara başladıklarını ve bölgenin tanıtımını yapacaklarını dile getirdi.