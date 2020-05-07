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Spor müdürleri, TFF'nin futbol sezonu kararlarını yorumladı

Spor müdürleri, TFF'nin futbol sezonu kararlarını yorumladı
07.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:42

Fatih Doğan: Nihat Özdemir ateşten gömleği giydi"Birçok karanlık nokta aydınlığa kavuştu"Cem Yılmaz: Alt ligler için başka bir formül uygulanabilir"TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün nasıl uygulanacağı önemli"Bahadır Çokişler: Anlaşılamayan noktalar...

Fatih Doğan: Nihat Özdemir ateşten gömleği giydi

"Birçok karanlık nokta aydınlığa kavuştu"

Cem Yılmaz: Alt ligler için başka bir formül uygulanabilir

"TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün nasıl uygulanacağı önemli"

Bahadır Çokişler: Anlaşılamayan noktalar aydınlatıldı

Uğur Tenekecioğlu:  Futbolcular sahada nasıl mücadele edecekler?

- Dijital ortamda tarihi bir toplantı gerçekleşti- TFF Başkanı soruları video konferans sistemiyle yanıtladı, merak edilenler aydınlandı

Uğur DEMİRKIRDI/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün dijital ortam üzerinden basın mensupları ile bir toplantı düzenleyerek liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklarken, Türk spor medyasında görev yapan spor müdürleri, açıklanan kararları yorumladı.Sabah gazetesinin spor yazarı Fatih Doğan, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "TFF Başkanı Özdemir ile yapmış olduğumuz basın toplantısının verimli olduğunu düşünüyorum. Gazeteciler sorularını sordu, birçok karanlık nokta aydınlığa kavuştu. Ancak bir o kadar da cevabını bekleyen sorular var. Bu da zaman içerisinde aydınlanacak. Şunu da kabul edelim ki, gerek dünyada, gerek Avrupa'da, gerek Türkiye'de koronavirüs sürecinin çok farklı ve değişken bir yapıda seyrettiğini söyleyebiliriz. 35-40 gün sonrasına yapılan hamlelerin kararlılık anlamında doğru olduğunu söyleyebiliriz. Fakat alınan riskler kolay değil, çok büyük. Bu konuda Sayın Nihat Özdemir ve ekibinin büyük risk alarak ateşten gömleği giydiğini söyleyebiliriz. Federasyon ve kulüp paydaşları, üzerlerine düşeni yaparak bu süreci atlatacaklardır. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Umarım beklentiler, hedefler, planlar, en az zararla, insan sağlığının en az etkileneceği bir ortamda futbol maçlarını oynarız ve sağlıklı şekilde futbol yaşantımıza devam ederiz.CEM YILMAZ: ALT LİGLER İÇİN BAŞKA BİR FORMÜL UYGULANABİLİRCNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz, kararın hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlarken, şöyle konuştu: "TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı hayırlı olsun. Bu tarih üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu ve bugün (dün) açıklandı. Bu video konferansta da biz de sorularımızı sorduk. Bu sürede, ülkemizdeki hem vaka, hem de can kayıpları çok aza inecektir ve koşulların önümüzdeki ay daha olumlu olacağını bekliyoruz. Fakat önlemler devam edecek. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün nasıl uygulanacağı önemli. Ligleri mayıs ayında başlatmayı planlayan Almanya'nın bize örnek olacağını ve referans alacağımızı düşünüyorum. Çünkü onlar bizden 3 hafta önce başlayacaklar. Tabii ki uygulamalar önemli. 8 hafta içerisinde Süper Lig, 6 hafta içerisinde 1'inci Lig tamamlanacak play-offlar hariç. Ama alt ligler ile ilgili kafamda soru işareti var. Yaz aylarında ışıklandırması olmayan statlarda alt lig takımları nasıl akşam saatinde maç yapacaklar? Belki farklı bir şey uygulanabilir diye düşünüyorum. Süper Lig ve 1'inci Lig'in sağlıklı bir şekilde oynanması ile ilgili ise hata yapmayarak, önlemlere uyarak bir çözüme ulaşabileceğimizi umuyorum."BAHADIR ÇOKİŞLER: ANLAŞILAMAYAN NOKTALAR AYDINLATILDISözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler, dijital ortamdan yapılan basın toplantısının kamuoyu ve gazeteciler için çok faydalı olduğunu belirterek, "Basın toplantıları uzadığı zaman çok verimli olmaz ama bu sefer verimli oldu. Çünkü kamuoyunun merak ettiği o kadar çok şey vardı ki, sayın başkan da o kadar iyi aydınlattı ki... Liglerin oynanacağı tarih belli oldu, alınan protokol kararları, anlaşılmayan noktalar aydınlatıldı. Bu hep böyle olmalı. Hep böyle toplantılar yapılsın ki, biz de kamuoyunu doğru bilgilendirelim" diye konuştu.UĞUR TENEKECİOĞLU: FUTBOLCULAR SAHADA NASIL MÜCADELE EDECEKLER?Türkgün Gazetesi Spor Müdürü Uğur Tenekecioğlu ise liglerin devam kararının yanlış olduğunu söyleyerek, "Nihat Özdemir'in basın mensuplarıyla kurala uygun olarak toplantı yapması gayet doğru ancak Sayın Özdemir böyle bir toplantı yapıyor ancak futbolcuları düşünmüyor. Peki futbolcular sahada nasıl mücadele edecekler, nasıl temassız sahada oyun ortaya koyacaklar, bu tabii soru işareti. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması da çok enteresan. Topun Nihat Özdemir ve federasyonda olduğunu gösteriyor ve onay vermediğini de gösteriyor. Sayın Nihat Özdemir ve ekibi çok zor bir starta dahil olmuş oldu, nasıl çıkacak bilmiyorum" dedi.DİJİTAL ORTAMDA TARİHİ BASIN TOPLANTISI

 Liglerin 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona ereceğini açıklayan Özdemir'in basın toplantısı, Türk spor medyasında görev yapan spor müdürleri, editörler ve muhabirlerin yoğun ilgisini gördü. Dijital görüşme uygulaması olan Zoom üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılan basın toplantısına farklı yayın organlarından çok sayıda spor müdürü, editör ve muhabir katılım gösterdi. TFF İletişim Danışmanı ve TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'in koordine ettiği basın toplantısı, Nihat Özdemir'in TFF'nin liglerin devamıyla ilgili aldığı kararı açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından spor medya çalışanlarına tek tek soru hakkı verilirken, basın mensupları Nihat Özdemir'e sorularını ileterek birçok konunun aydınlanmasını sağladı. Teknik olarak basın mensuplarının kolaylıkla ulaşabildiği dijital basın toplantısı, herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA

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