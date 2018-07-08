Spor Muaythai takımı Avrupa'dan büyük başarı ile döndü

İbrahim YILDIZİSTANBUL,(DHA)

Muaythai 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli takım oyuncuları Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

29 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda genel sıralamada 6 altın, 8 gümüş, 7 bronz madalya kazanan Muaythai Milli Takımı, toplamda 21 madalya ile Avrupa 2'ncisi oldu. Genel sıralamada toplam 30 madalya kazanan Rusya ilk sırada yer alırken, 10 madalya kazanan Fransa ise üçüncülük elde etti. Türkiye Muaythai Milli Takımı ayrıca 2018 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyla da yılın en iyi çıkış yapan ve madalya alan başarılı takımı ödülünü de aldı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Şampiyonada elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, Avrupa Şampiyonası mükemmeldi. 29 ülke katıldı. Ülkemizi 32 sporcuyla temsil ettik. Toplamda 21 madalyayla ülkemize dönüyoruz. Burada Rusya, Belarus, Ukrayna, Fransa gibi dünyanın devlerine karşı çok ciddi mücadele ettik. Sonucunda takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu gurur verici. Dünyada ilk 4'ün içerisine girerek Türk sporunu pazarlamak istiyoruz. Bunun için önümüzde Ağustos ayında Tayland'da Gençler Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz orada Türk Milli Takımı'nı dünyanın zirvesine taşımak. Umarım bunu başaracağız değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA ŞAMPİYONU HEDEF BÜYÜTTÜ

Büyük erkekler elit kategoride +91 kiloda mücadele eden Buğra Tugay Erdoğan, final mücadelesinde Rus rakibi Maksim Sazontze'yi nakavt ederek Avrupa şampiyonu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada, Bu şampiyona için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Yıllardır bu an için idman yapıyoruz. Sonunda çalışmalarımın karşılığını aldım ve İstiklal Marşımızı Avrupa'da herkese dinlettik. Takım olarak ikinci olduk, onun için ayrıca mutluyum. Gelecek için hedefim öncelikle Avrupa şampiyonluğumu korumak. Muaythaida dünya şampiyonasında kendimi gösterip dünyaya da İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum dedi.

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