Muaythai'de Sivas'a 5 madalya

OSMANİYE (İHA) - Adana'da 385 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada Sivas muaythai takımı 5 madalya kazandı.

Adana'da yapılan ve Türkiye Muaythai Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İller Arası Muaythai Turnuvası" sona erdi. Nihat Geven Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa ve Antalya illerinden 385 sporcu katıldı.

3 gün boyunca yapılan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen antrenör Turan Arıs nezaretinde turnuvaya giden Sivas ekibi madalyalarla dönmeyi başardı.

Sivas'ı temsil eden sporculardan Eren Çorlu altın madalya, Devran Yanardağ altın madalya, Onur Asanakut gümüş madalya, Tufan Yanardağ bronz madalya ve Mehmet Eren Demiryürek bronz madalya kazandı. - SİVAS

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