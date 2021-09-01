SPOR MotoFest, Afyonkarahisar'da başladı

SPOR MotoFest, Afyonkarahisar'da başladıAli Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde 1-8 Eylül tarihleri arasında Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında yapılacak olan MotoFest başladı.

SPOR MotoFest, Afyonkarahisar'da başladı

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde 1-8 Eylül tarihleri arasında Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında yapılacak olan MotoFest başladı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan MotoFest bugün kapılarını açtı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Bu etkinlik gerçekten Avrupa'nın en büyük spor ve festival etkinliği olacak. Yaklaşık 100 binin üzerinde misafir bekliyoruz. Gelecek misafirlerimizi farklı ve sportif etkinlikler bekliyor. 4-5 Eylül tarihlerinde MXGP Of Turkey, 7-8 Eylül tarihlerinde MXGP of Afyon ile iki dünya şampiyonasıyla da birleşecek. 8 gün gerçekten adrenalin dolu, heyecan dolu günler yaşayacağız. Katılım şu anda beklediğimizin üzerinde 100 bini hedeflemiştik ama toplamda 150 bini geçeceğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir organizasyon hazırlandı. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyorum" dedi.

Festival etkinlikleri kapsamında birinci gün Necati ve Saykolar, Mustafa Ceceli, ikinci gün Ufuk Beydemir ve Cem Adrian, üçüncü gün Haluk Levent, dördüncü gün Merve Özbey ve Kıraç, beşinci gün İrem Derici ve Cenk Eren, altıncı gün Doğukan Alsay ve Ogün Şanlısoy, yedinci gün Mithat Körler ve orkestrası ile Retrobüs ve son gün ise Ceren Gündoğdu, Zakkum konserler verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı