Modifiye araçları gören başkan 15 yıllık tutkusunu itiraf etti

KOCAELİ (İHA) - Modifiye araç tutkunlarını bir araya getiren 'Komod Car-Fest 2K21'e katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kendisinin de bir araç tutkunu olduğunu ve bir sonraki etkinliğe klasik aracı ile katılacağını söyledi.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Modifiye Araçlar Derneği (KOMOD) işbirliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gefco Araç Parkı'nda düzenlenen "Komod Car-Fest 2K21" modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Yüzlerce modifiyeli aracın birbiriyle modifiye tutkusunda yarıştığı etkinliğe katılan vatandaşlar, bambaşka görünüme bürünen araçları dikkatle inceledi. Ses sistemleri ve donanımlarla geliştirilen araçlar tarafından yapılan gösteriler, ziyaretçiler tarafından beğeni ile izlendi. Programa katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise modifiye araçları yerince incelenirken, araç tutkunlarından bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ben de gerçekten araba sevdalısı bir kardeşinizim. Aslında benim de bir aracım var buraya onunla gelecektim. Ama programımız yoğun. İnşallah seneye geleceğiz. 1974 model 280'im var benim manda kasa. 15 senedir bende. Ben de 15 senedir onunla uğraşırım. Bazen çalıştırırım çalışmaz. Bazen bozulur ama onu alıp sanayiye gidip tamir ettirecek ustayı bulmak da ayrı bir keyif, başında beklemek ayrı bir keyif" dedi. - KOCAELİ