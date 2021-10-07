MKE Ankaragücü'nde yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü'nde yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nde yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde bir araya geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, başta teknik heyet olmak üzere tüm takımı tebrik etti.

Koca, "Yakaladığımız bu başarılı grafikle moral ve motivasyonumuz daha da artarak devam edecektir. Yönetim kurulu olarak sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile daha da büyük başarılara koşmak istiyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nde yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

MKE Ankaragücü'nde yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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