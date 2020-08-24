SPOR MKE Ankaragücü'nde Afyonkarahisar kampı sürüyor
SPOR MKE Ankaragücü'nde Afyonkarahisar kampı sürüyorVIDEO YOKAli Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.
24.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:48
SPOR MKE Ankaragücü'nde Afyonkarahisar kampı sürüyor
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Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan takım, istasyon, pas ve şut çalışmasına yoğunlaştı.
Antrenmanda genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.
Kaynak: DHA