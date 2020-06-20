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SPOR MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

SPOR MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçının ardından
20.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:46


SPOR MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda böyle bir galibiyet almanın önemli olduğunu belirterek, 'Gerçekten maçtan önce maçın çok zor olacağını Ankaragücü'nün özellikle ikinci yarıdaki hem oyun olarak hem kadro olarak ilk yarının daha da üstünde olduğunu biliyorduk. Son maçlarda zor gol yiyen, zor yenilen bir takımdı. Özellikle maçın ilk başındayken gol yememiz rakibimizi daha canlı tuttu. Üzerimizde baskı yarattılar 2'nci gol şansını da buldular. Bunun yanında biz de çok pozisyona girdik aslında, çok net pozisyonlar da kaçırdık. Daha erken de beraberliği yakalayabilirdik, maçın içine daha erken girebilirdik. İkinci yarıya baktığımızda, devre arasında oyuncularımdan biraz daha sabırlı, sakin olmalarını gerçek oyunlarını ortaya koymalarını istedik. Oyuncu değişikliği Demba Ba'nın geçen haftadan ufak bir sakatlığı vardı, onu aldık. Robinho girdikten sonra da özellikle kenarlarda daha iyi işler yapmaya başladık. Maçı 2-1'e çevirdik. Tabi ki her maç çok zor özellikle küme düşme hattında çok zor bir durumda olan Ankaragücü ile oynamak çok zordu. Ben Mustafa hocayı, ekibini ve oyuncularını performanslarından dolayı tekrar tebrik etmek istiyorum. Ama bugün kazanan bizdik. Maçın büyük bir bölümünde de daha net pozisyonlara girdiğimizi ve daha çok ürettiğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi maçın özellikle ilk yarısında 1-0'dan sonra rakibimize fırsatlar vermiştik. Burada daha farklı bir oyun da gelişebilirdi. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 6 tane bizim için çok önemli maç kaldı. Maç maç gideceğiz. Ama bugün çok kritik bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanmak önemliydi' dedi.
'DEMBA BA'YA ŞİŞE ATILMIŞ'
Okan Buruk, Demba Ba'nın yerde kaldığı pozisyonun sorulması üzerine, 'Demba Ba'ya pet şişe atılmış, o da ayağına gelmiş, ufak bir sakatlığa yol açmış. Kime attı herhalde onu emniyet güçleri bulacaktır. Tabi ki oyunculara karşı bu tür şeylerin yapılması doğru değil. Zaten seyircisiz oynanan maçta da bunu kim yaptığı çok daha kolay bulunacaktır. Hem üzücü hem komik bir olay' diye yanıt verdi.
'ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Bu maçların zor maçlar olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şampiyonluğa inanan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
'Biz ilk galibiyetimizi yine bu statta almıştık Gençlerbirliği'ne karşı yine 1-0'dan 2-1'e çevirmiştik. Şimdi yine buradan 1-0'dan 2-1'e çevirerek gidiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçına hazırlanmaya başlayacağız. Elimde gerçekten kazanmaya, şampiyon olmaya inanan bir oyuncu grubu var. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki futbol bu yani futbolda kimse bilemez. Belki rakipleriniz sizden daha iyi işler yapıp önünüze geçebilir ama ben oyuncularımla birlikte sonuna kadar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Çok kritik maça çıkacağız. Hep şunu söyledim 2 hafta Başakşehir, Galatasaray maçı daha sonra Galatasaray, Trabzonspor maçı özellikle ilk 4'teki takımların durumlarını biraz daha bu maçlar belli edecek. Biz tekrar kazanarak devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Alışkanlığımızın olduğu bir stat. Tabi ki iki takımda da eksiklikler var ama çok kaliteli de kadrolar var. İki takım da eksikleri aramadan iyi bir mücadele ortaya koyacaklardır. Ama kazanmak istiyoruz önümüzdeki hafta.'
'BU SENE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali, Almanya'da oynanacak olmasının sorulması üzerine ise Buruk, 'Bizi çok heyecanlandırdı açıkçası. Eğer inşallah Kopenhag maçında turu geçersek son 8'e kaldığımız takdirde sanki yarı bir Avrupa Şampiyonası'nın hem Avrupa Ligi'nin hem Şampiyonlar Ligi'nin olduğu, belki 2 tane şampiyonun çıkacağı yarı bir Avrupa Şampiyonası gibi ikiye bölünmüş, 2 tane kupa bunun yerine oynanacak. Orada Başakşehir olarak bir Türk takımı olarak oraya çıkmak bizim için çok önemli olacak. Biz bunun için uğraşacağız. Bu sene Türk futbolu için çok önemli işler yaptık. Gerçekten topladığımız puanlar hem prestij olarak hem puan olarak hem de özgüven çok önemli. Türk futbolunun özgüvene ihtiyacı var özellikle Avrupa'da. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah son 8'e kalırız. Orada da yine turları geçen takım oluruz. Bunu çok istiyoruz' ifadelerini kullandı.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY: BERABERLİK GOLÜNE KADAR ÇOK İYİ GÖTÜRÜYORDUK
Fiziksel olarak güçlü oldukları bir kadro ile sahada olduklarını belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, 'Beraberlik golüne kadar olayı çok iyi götürüyorduk. Fiziksel olarak güçlü olduğumuz bir kadroyla sahadaydık. Usta oyuncuları sahneye çıktı ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakın gibiydi. Sonuç olarak onlara daha yakın oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var. Bu bizim görevimiz. Büyük bir camiayız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşıladık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında. Bunun için para alıyoruz zaten. Fikstürümüzün zor olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca 35-36 sihirli rakama, puana ulaşmanın bizim görevimiz olduğunu farkındayız' dedi.
Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü de değerlendiren Akçay, "Ben bu mesleğe başladığım günden ibaren hakem kanadıyla hiç karşı karşıya gelmek istemedim. Onları eleştirmeyi yönetici tarafına bırakıyorum. Kulübün sahibi onlar ve biz işçiyiz. Biz bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Bu kurum korunması gereken bir kurum. İçindeki elemanlarla ilgili kararı ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu? ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: DHA

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