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MKE Ankaragücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 oynayan futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak, pas çalıştı ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan başkent temsilcisi, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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