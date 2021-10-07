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MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, üç günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak Mke Ankaragücü, üç günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktörümüz Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise üç gruba ayrılarak, dar alan ve denge çalışmaları yaptı.

Tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Acar, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nde, Bandırmaspor karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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