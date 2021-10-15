MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım Bandırmaspor maçı öncesi son antrenmanını Bandırmaspor Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanı sürat çalışması ile tamamladı.
Bandırmaspor karşılaşması öncesinde MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri