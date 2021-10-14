MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalıştıkları belirtildi.
Kara yoluyla Bandırma'ya hareket eden sarı-lacivertliler, son çalışmasını yarın burada gerçekleştirecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri