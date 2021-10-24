Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 83-80

Akhisar Belediye Basketbol- Ted Ankara Kolejliler : 64-97

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol: 71-76

Ligin 4. haftası, yarın oynanacak Mamak Belediyespor-Sigortam.net maçıyla tamamlanacak.