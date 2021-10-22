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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftası, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftası, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılış maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, OGM Ormanspor'u konuk etti.

Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 89-78 kazandı.

Ligde 4. hafta mücadelesi, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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