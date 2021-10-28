Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yarın başlayacak
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.15 Karayolları- Türk Hava Yolları (Başkent Voleybol)
30 Ekim Cumartesi:
14.30 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Bolu Karaçayır)
17.00 Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta (Aksaray)
18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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