Misi sokaklarında zamana karşı mücadele - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) düzenlediği "Köyümü Tanıyor muyum?" oryantiring yarışmasına katılan çocuklar, belirlenen hedeflere ulaşmak için zamanla karşı yarıştı.

Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) düzenlediği "Köyümü Tanıyor muyum?" oryantiring yarışmasına katılan çocuklar, belirlenen hedeflere ulaşmak için zamanla karşı yarıştı.

adıyla düzenlediği oryantiring etkinliğinin adresi bu kez Gümüştepe Mahallesi (Misi) oldu. Farklı yaş gruplarından toplam 80 çocuğun katıldığı yarışma 3 ayrı parkurda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklara ilk olarak, oryantiring ve basit harita okuma eğitimi verildi. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi, İpek Evi, Çocuk Kütüphanesi ile R. Şinasi Çelikkol Misiköy Etnografya Evi'nin yanı sıra zorlu noktalara da yerleştirilen 18 farklı hedefe, zamana karşı yarışarak ulaşmaya çalıştı. Haritada belirtilen hedefleri bulmaya çalışan çocuklar, Misi de ayak basmadık yer bırakmadı. Oryantiring sayesinde antrenman yapan çocuklar, yön bulma, karar verme ve temel harita okuma yetenekleri de kazanmış oldu.

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Adil Kayaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, keyif içinde geçen yarışmalarda çocukların heyecanına ortak oldular. Özer, "Nilüfer Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında halkımızı spor ve sanatla buluşturmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz" diyerek, parkurları tamamlayan çocuklara madalyalarını verdi. - BURSA

Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

Misi sokaklarında zamana karşı mücadele

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Mesut Özil Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Ali İhsan Su Amelia Hamlin Gökhan Töre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Misi sokaklarında zamana karşı mücadele - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:22:37. #1.11#