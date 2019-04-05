Spor Miraç Akkuş Emeklerimin Karşılığını Aldım

Miraç Akkuş Emeklerimin karşılığını aldım

Sezer Huysuz Miraç'tan Olimpiyat madalyası bekliyoruz

Ercan ATA ANTALYA, (DHA)

Antalya 2019 Judo Grand Prix'inin ilk gününde 60 kiloda Miraç Akkuş Bronz madalyanın sahibi oldu. Miraç Akkuş, 2017 yılında Dünya şampiyonu olduktan sonra Büyükler Judo Grand Prix'inde ilk defa madalya kazandı. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş, rakibini 12 saniyede rakibini (ippon) tuş etti. Miraç, bu sonuçla Türkiye'ye Grand Prix'inde madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Miraç Akkuş, planlı bir maça çıktığını ifade ederek, Öncelikle çok mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım. 3 aydır yoğun bir tempoda kamp geçiriyorum. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Büyüklerde ilk defa madalya alıyorum, olimpiyatlar için puan açısından önemli. Hocalarımla planlı çıktığım bir maçtı, sağ taraftan geleceğini bekliyordum, beklediğim gibi de oldu şeklinde konuştu.

SEZER HUYSUZ MİRAÇ'TAN OLİMPİYAT MADALYASI BEKLİYORUZ

Alt yapıya önem verdiklerini belirten Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Biz geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Bizim alt yapıdan gelecek gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz; Miraç, Bilal, Hikmet, Mustafa ile yakaladığımız madalyaları şimdi büyüklerde yakalıyoruz. Arkadaşlar 3 ay yoğun bir kamp dönemi geçirdi. Biz geçen yıl gençlerde Avrupa 3'üncüsü olduktan sonra artık onların büyüklerde takım içerisinde yer bulmaları, takımda olmaları için çalıştık. Antrenör arkadaşlarımızla, teknik heyetle buna karar vermiştik. Gençlerin ilk senesi bitti. Bu 2'nci yılı, büyüklerde böyle bir madalya alması ve Antalya'da Grand Prix'inde madalya alması bizim için daha gurur verici. 2020 ve 2024 hedeflerimiz arasındaydı. Biz şimdi 2020'de Miraç'ın oraya katılabileceğini ama 2024'te katılıp madalya alacağını ümit ediyoruz. Bu çalışma ve bu hırsla bunu yapacak güçteler. Zaten devletimiz gerekli desteği sporcularımıza veriyor. Maddi manevi yönden her konuda devletimiz destek veriyor. Biz de devletin vermiş oldukları bu imkanları çocuklarımıza harcıyoruz. Neden harcamayalım Harcadığımız zaman da sonucu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sorunlar çözülmüş oluyor. İnşallah yolları açık, bunların üzerine koyarak bundan sonraki Avrupa, Dünya şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda onları görmek bizi gururlandıracaktır ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA