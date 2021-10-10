Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor
Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası sona erdi.
DÜZCE (AA) - Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası sona erdi.
Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda iki gün boyunca süren turnuvada, 12 ilden 300 sporcu mücadele etti.
Büyükler kategorisinde yapılan son gün müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.