Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi - Haberler Spor
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Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor
Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası sona erdi.

DÜZCE (AA) - Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası sona erdi.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda iki gün boyunca süren turnuvada, 12 ilden 300 sporcu mücadele etti.

Büyükler kategorisinde yapılan son gün müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası, Düzce'de sona erdi

AA / Cem Ali Kuş - Spor Haberleri
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