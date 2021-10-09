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Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Spor
Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası başladı.

DÜZCE (AA) - Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Minikler Karadeniz Judo Turnuvası başladı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başlayan turnuvaya, 12 ilden 300 sporcu katıldı.

İlk gün yıldız minikler ve minikler kategorisinin yapıldığı müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Aileler de çocuklarına kenardan destek verdi. Rakiplerini yenen bazı sporcular, ailelerinin yanına koşarak mutluluklarını paylaştı. Elenen bazı sporcuların ise annelerine sarılarak ağladığı görüldü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Judo, Türkiye ve Düzce'de ciddi yatırımlarla günden güne gelişmekte. Bizler de her spor branşına olduğu gibi judoya da gerekli yatırımları yapıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Turnuva, yarın büyükler kategorisinde gerçekleşecek müsabakalarla son bulacak.

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

Minikler Karadeniz Judo Turnuvası Düzce'de başladı

AA / Ömer Ürer - Spor Haberleri
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