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Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

Bilecik'te hafta sonlarını futbol okullarında geçiren minikler, geleceğin futbolcuları olmak için var güçleriyle çalışıyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te hafta sonlarını futbol okullarında geçiren minikler, geleceğin futbolcuları olmak için var güçleriyle çalışıyor.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecikspor futbol okuluna gelen minik öğrenciler, pandemi sonrası uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldiler. Hafta sonraları yaş kategorilerine göre 3 grup halinde antrenmanlarına başlayan miniklerin 2014-2015 yaş grubunda bir de futbola meraklı minik 2 kız olması gözlerden kaçmadı. Erkeklere taş çıkartan Öykü Ulukaya ve İnci Arslan ikilisi futbol okulunun gözdesi oldular.

Beden eğitimi öğretmeni ve 1299 Bilecikspor antrenörü Sedat Memiş önderliğinde cumartesi ve pazar günleri Erenler Halısa'da antrenmanlarını sürdüren 2011 ile 2015 yaş gruplarındaki minikler geleceğin yıldız futbolcuları olmak istiyor. - BİLECİK

Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

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