Minik Şimşekler Ligi'nde heyecan büyük

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minik Şimşekler Ligi futbol müsabakaları açılış programı ile başladı.

Ligin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt yaptı. Orhangazi Ortaokulu Halı Sahası'nda yapılan müsabakalarda minik kramponlar başarılı olmak için ter döküyor. Kulüplere futbolcu havuzu oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın talimatı ile başlatılan projede bugüne kadar bir çok sporcunun kazandırıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR