Minik kramponlar Afyonkarahisar'da buluştu

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Kütahya spor, Eskişehirspor, Bursa Yıldırımspor, Afyonkarahisar Safa FK, Bursa Arabayatağıspor ve Tavşanlı Güney Erdem Futbol Akademisi kulüplerinin U-10 ve U-11 yaş gruplarının oluşturduğu "Minik Kramponlar Ligi" Afyonkarahisar'da düzenlenen maçlarla devam etti.

Belediye Kütahyaspor ve Kütahya Altınordu Futbol Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Minik Kramponlar Liginde" Ağustos ayında Kütahya'da sahaya inen minik futbolcular, Afyonkarahisar'da oynanan maçlarda tekrar bir araya gelerek centilmence bir mücadele sergilediler.

"Çocuklarımız bizim geleceğimizdir"

"Çocuklar bizim geleceğimizdir" diyen Belediye Kütahyaspor Alt Yapı Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Antrenör Ayhan Yaman, U-10 ve U-11 yaş gruplarındaki çocuklara centilmenliği, spor ahlakını ve yarışmacı ruhunu aşılayıp tecrübe kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antrenör Yaman, "Kütahya'mızdan ahlaklı bireyler ve iyi sporcular yetişerek üst liglerde mutlaka oynayacaktır. Bu futbolcu ordusuna hep birlikte sahip çıkıp, Kütahya'nın evlatlarına güvenmeliyiz. Ulusal ve yerel turnuvalar sezon başlayana kadar periyodik devam edecektir. Minik Kramponlar Liginde sporcuların gelişimlerine katkı sağlayıp tecrübe kazandırmayı hedefliyoruz. Skorların hiçbir önemi yok. Yenilen takım, galip gelen takımı alkışlayıp tebrik ediyor. Kütahya futbolunu geliştirip ülke futboluna değerler kazandırmak için ekibimizle birlikte sürekli çalışıyoruz. Her ailenin kendi çocuğunu nasıl özenle emekle yetiştirdiyse bizde onların çocuklarının mutluluğunu ümitlerini yeşertmeye çalışıyoruz. Kütahya ilimiz, artık diğer iller tarafından yaptığımız örnek çalışmalarla takdir edilen bir futbol şehri olmalı. Bu yolda büyük hedeflerimiz ve projelerimiz var. Her yaşa uygun projelerle Kütahya futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Minik Kramponlar Ligi'nin bundan sonra Eskişehir, Bursa ve Tavşanlı'da oynanacak maçlarla devam edeceğini ifade eden Yaman, Belediye Kütahyaspor öncülüğünde turnuvaya katılan Eskişehirspor, Bursa Yıldırımspor, Afyonkarahisar Safa FK, Bursa Arabayatağıspor ve Tavşanlı Güney Erdem Futbol Akademisi takımlarının yöneticilerine teşekkür ederek başarılar diledi. - KÜTAHYA