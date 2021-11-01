Minik judocular madalyayla döndü

DENİZLİ (İHA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen 2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Minikler Judo Turnuvası Kırşehirde düzenlendi.

Turnuva sonunda Denizlili sporcu Ramazan Kökçe 23 kilogramda Süper Minikler Türkiye ikincisi olurken, Metehan Solak 46 kilogramda Minikler Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer buldu.

29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, Rusya ve Azerbaycan ülkeleri ve Türkiye'den 37 il katılım sağladı. Toplamda bin 227 sporcunun şampiyon olmak için tatamide mücadele ettiği müsabakalar sonucunda madalyalar sahiplerini buldu.

12 sporcu ile Denizli'yi temsil eden Denizli Gençlik Hizmetleri Kulübü Judo Takımı müsabakalardan 2 madalya çıkardı. Süper Miniklerde tatamiye çıkan Ramazan Kökçe gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu. 46 kilogramda minikler müsabakalarında mücadele eden Metehan Solak ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - DENİZLİ