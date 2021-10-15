Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu - Haberler Spor
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Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Sırbistan'da devam eden Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte birinci oldu.

Sırbistan'da devam eden Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte birinci oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte 4.21.67'lik derecesi ile ilk sırayı aldı.

Milli yüzücülerden Göksu Gümüş ise 200 metre sırtüstünde 2.23.52'lik derecesi ile müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.

Milli yüzücüler Sezen Kalak, Meriç Uygun, Cansu Canki ve Nehir Öner ise 4x100 metre serbest bayrakta 4.12.17'lik dereceleri ile üçüncü oldu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Milli yüzücü Talya Erdoğan, Sırbistan'da Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu - Haberler Spor
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