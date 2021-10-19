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Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da dünya şampiyonu oldu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da dünya şampiyonu oldu

Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.

Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol'un master kategorisinde dünya şampiyonu olduğu belirtildi.

Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut'un ise 87. sırada yarışı tamamladığı aktarıldı.

Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna'nın ise 43. olduğu kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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