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SPOR Milli sporculardan koronavirüs tedbileri

Milli sporculardan koronavirüs tedbileriANKARA,(DHA)Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında milli sporcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

20.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:41
SPOR Milli sporculardan koronavirüs tedbileri

Milli sporculardan koronavirüs tedbileri

ANKARA,(DHA)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında milli sporcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, milli güreşçi Taha Akgül ve milli atlet Yavuz Ağralı ile Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

NESLİHAN YİĞİT: 2020 TOKYO İÇİN ÇALIŞMALARIMA EVDE DEVAM EDİYORUM

2020 Tokyo Oyunları'na kota alan milli badmintoncu Neslihan Yiğit evde antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, 'Ülke ve dünya olarak koronavirüsü ile büyük bir mücadele içindeyiz. Bu süreci daha sağlıklı bireyler olarak atlatabilmek adına iş hayatlarımıza, sosyal hayatlarımıza, sportif hayatlarımıza kısa süreliğine kısıtlamalar getirdik. Ben de diğer arkadaşlarım gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarıma evde tüm hızıyla devam ediyorum' dedi.

TAHA AKGÜL: ZARURİ OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYALIM

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, sporunu evde yaptığını vurgulayarak, "Küresel anlamda çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren koronavirüs son günlerde ülkemizde görülmekte. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız gereken tedbirleri alıyor ama milletçe vatandaş olarak bizlere de bazı tedbirleri almak düşüyor. Öncelikle zaruri bir işimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçirelim. Ben şu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu evimde yapmaya çalışıyorum şartlar el verdiği kadar. Bizler de işlerimizi evlerimizde yapalım mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye çalışalım. Tabi biz bunları yaptıkça koronavirüsün yayılmasını durduracağız ve inşallah da en kısa sürede ülkemizden gitmesini sağlayacağız. Devlet olarak ülke olarak hep birlikte el ele vererek inşallah bu zor günlerin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

YAVUZ AĞRALI: EVDE KAL, SAĞLIKLI KAL TÜRKİYE!

Sevilla Maratonu'ndaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçen milli atlet Yavuz Ağralı da, evinde kendini karantinaya aldığını ifade ederek, 'Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüsle tüm dünya olduğu gibi ülkemiz de mücadele etmektedir. Sorun küresel, mücadele ulusal. Eğer benim gibi yurtdışından dönmüş iseniz ilk 14 günü evinizde geçirin. Kendinizi izole edin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Sık sık ellerinizi sabun ile yıkayın. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye' ifadelerini kullandı.

SPOR Milli sporculardan koronavirüs tedbileri

Kaynak: DHA

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SPOR Milli sporculardan koronavirüs tedbileri

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