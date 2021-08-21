SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı
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SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştıANKARA,(DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı.

SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı

ANKARA,(DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan dün yapılan törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indi. 22 dalda düzenlenecek müsabakalar, 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ 13 DALDA 87 SPORCU TEMSİL EDECEK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülkeden 4 bin 200 sporcu yarışacak. Oyunlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Türkiye'yi, 13 dalda 44'ü kadın ve 43'ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu temsil edecek.

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SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı
SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı
SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı
SPOR Milli sporcular, Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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