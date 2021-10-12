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Milli sporcular, 50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazır

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli sporcular, 50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazır

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, bu gece Japonya'ya gidecek.

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, bu gece Japonya'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafile, Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılmak için saat 01.40'ta hareket edecek.

Türkiye adına erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ile Bilge Tarhan mücadele verecek.

Organizasyonda 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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