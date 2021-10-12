Milli sporcular, 50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazır

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, bu gece Japonya'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafile, Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılmak için saat 01.40'ta hareket edecek.

Türkiye adına erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ile Bilge Tarhan mücadele verecek.

Organizasyonda 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.